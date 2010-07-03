Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительный велозаезд "ТеатРалли" пройдет в Москве 14 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году темой забега станет карнавал. Участникам предлают нарядиться в костюмы героев сказок, мюзиклов, спектаклей или фильмов.

Традиционно в забеге принимают участие и знаменитые личности. Участниками мероприятия станут Ирина Апексимова, Игорь Верник, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Ирина Пегова, Игорь Ясулович, Максим Матвеев, Мария Миронова и другие.

Мероприятие нацелено на привлечение внимания к проблемам работников культуры старшего поколения, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Акцию поддержали артисты Театра наций, МХТ имени Чехова, Театра на Таганке, Театра имени Пушкина, Театра на Малой Бронной и другие культурные учреждения.

Мероприятие начнется в 10:00 в саду "Эрмитаж". В этот день в саду будут проходить выступления музыкантов и различные мастер-классы. Сам заезд стартует в 11:00. Колонн из участников проедет по Бульварному кольцу и вернется в сад. Для участия в велозаезде необходимо обязательно зарегистрироваться на официальном сайте "ТеатРалли".

