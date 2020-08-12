Новый сезон начнется в зеленом театре на ВДНХ 14 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
14 августа в зеленом театре на ВДНХ стартует новый сезон. На сцену на протяжении месяца будут выходить известные исполнители, музыкальные коллективы, а также комики, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Зеленый театр – замечательная площадка под открытым небом, горячо любимая гостями. В прошлом году, юбилейном для ВДНХ, ее посетили 80 тысяч человек. Новый сезон обещает быть насыщенным, несмотря на тот факт, что из-за ограничений на проведение мероприятий старт был отложен", – рассказали представители ВДНХ. По информации пресс-службы столичного комплекса, гостей ждет также стендап-шоу с популярными комиками.
Первым, кто выступит перед москвичами, станет солист рок-группы "Рондо" Александр Иванов.
Еще планируются выступления Стаса Пьехи и группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева. Представители ВДНХ добавили, что ожидаются концерты певицы Наргиз, групп "Воскресение" и "Несчастный случай".
За четыре вечера на ВДНХ выступят популярные российские стендап-комики. В их числе Нурлан Сабуров, Руслан Белый, Стас Старовойтов, Гурам Амарян, Андрей Атлас и другие. Завершат сезон в зеленом театре 13 сентября. В последний день выступит пианист и композитор Кирилл Рихтер.
Москвичей и гостей столицы, которые будут посещать зеленый театр, ожидают особые меры безопасности. В частности, организаторы предусмотрели рассадку слушателей на увеличенном расстоянии друг от друга. При этом зал будет заполнен не более чем на 50%. Еще надо будет надевать маски.
Ранее стало известно, что на ВДНХ в августе пройдут бесплатные уличные спектакли. Перформанс "Оживший лес" пройдет в Ландшафтном парке 15 и 29 августа с 20:00 до 23:00.
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