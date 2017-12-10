В Козицком переулке 11 декабря перекроют движение на час

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

11 декабря на час полностью перекроют движение в Козицком переулке от Тверской улицы до Большой Дмитровки. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Ограничения будут действовать с 15:00 до 16:00. В это время на Тверской будут торжественно открывать мемориальную доску Александру Солженицыну. Доска появится на торцевой части дома 12, строения 8.

Здесь находится квартира, в которой 12 февраля 1974 года писателя арестовали после выхода в Париже романа "Архипелаг ГУЛАГ". С 1994 года там работает Фонд Солженицына, а в 2018 году откроется музей писателя.

Транспортный комплекс попросил водителей быть внимательными и планировать маршрут заранее.