В Козицком переулке 11 декабря перекроют движение на час

10 декабря, 13:14
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
11 декабря на час полностью перекроют движение в Козицком переулке от Тверской улицы до Большой Дмитровки. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Ограничения будут действовать с 15:00 до 16:00. В это время на Тверской будут торжественно открывать мемориальную доску Александру Солженицыну. Доска появится на торцевой части дома 12, строения 8.
Здесь находится квартира, в которой 12 февраля 1974 года писателя арестовали после выхода в Париже романа "Архипелаг ГУЛАГ". С 1994 года там работает Фонд Солженицына, а в 2018 году откроется музей писателя.
Транспортный комплекс попросил водителей быть внимательными и планировать маршрут заранее.
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