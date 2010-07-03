Переселение в другой район в рамках программы реновации возможно только с согласия жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный Фонд реновации получил право предлагать участникам программы реновацию квартиру в другом районе, однако итоговое решение остается за самими жителями. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"У Фонда реновации появилось право предложить собственнику квартиры равнозначную квартиру в другом районе. А у жителя квартиры и дома, который попал в реновацию, появилось право при его желании и согласии, этим предложением воспользоваться. При этом ключевая обязанность, которая была установлена законом о статусе столицы – Москва обязана предоставлять равнозначную квартиру в том же районе – остается, а это постановление дает возможность предложить, а собственник имеет право согласиться или не согласиться с этим предложением. Это будут штучные решения, единичные, никакой массовости, безусловно, в этом не будет", – цитирует Левкина Агентство "Москва".

Согласно постановлению правительства Москвы №174 от 11 марта текущего года, столичный Фонд реновации получил полномочия при согласии жителя расселяемого в рамках программы дома заключать с ним договор мены жилого помещения на квартиру в доме, находящемся в другом районе. До этого участникам программы реновации могли предлагать новые квартиры только в пределах района переселения.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. По ней москвичи, участвующие в программе, могут получить квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.

Программа также предусматривает снос ветхих зданий, благоустройство территорий, а также создание детских и спортивных площадок.

На минувшей неделе в столице открылась экспозиция проектов программы реновации. Одновременно в городе заработал информационный центр, где представят проекты и различные варианты, которые обсудят с горожанами.

