Переселение в другой район в рамках программы реновации возможно только с согласия жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичный Фонд реновации получил право предлагать участникам программы реновацию квартиру в другом районе, однако итоговое решение остается за самими жителями. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"У Фонда реновации появилось право предложить собственнику квартиры равнозначную квартиру в другом районе. А у жителя квартиры и дома, который попал в реновацию, появилось право при его желании и согласии, этим предложением воспользоваться. При этом ключевая обязанность, которая была установлена законом о статусе столицы – Москва обязана предоставлять равнозначную квартиру в том же районе – остается, а это постановление дает возможность предложить, а собственник имеет право согласиться или не согласиться с этим предложением. Это будут штучные решения, единичные, никакой массовости, безусловно, в этом не будет", – цитирует Левкина Агентство "Москва".
Согласно постановлению правительства Москвы №174 от 11 марта текущего года, столичный Фонд реновации получил полномочия при согласии жителя расселяемого в рамках программы дома заключать с ним договор мены жилого помещения на квартиру в доме, находящемся в другом районе. До этого участникам программы реновации могли предлагать новые квартиры только в пределах района переселения.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. По ней москвичи, участвующие в программе, могут получить квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.
Программа также предусматривает снос ветхих зданий, благоустройство территорий, а также создание детских и спортивных площадок.
На минувшей неделе в столице открылась экспозиция проектов программы реновации. Одновременно в городе заработал информационный центр, где представят проекты и различные варианты, которые обсудят с горожанами.
"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.