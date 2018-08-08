Акция "День без турникетов" пройдет в столице в конце августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "День без турникетов" состоится в столице в третий раз, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Мероприятие пройдет на московских предприятиях и технопарках с 30 августа по 1 сентября, когда все начнут возвращаться из отпусков и каникул.

Горожане смогут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, ознакомиться с процессом создания современной инновационной продукции, а также узнать об истории московских заводов, посетить их музеи.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что больше 10 тысяч москвичей посетили предприятия в рамках последней акции "День без турникетов". Она продлилась три дня, и за это время москвичи побывали на фабриках, заводах и в технопарках.

Гости увидели, как работает производство, послушали там концерты и пообщались с руководством и сотрудниками. В акции участвовали 38 предприятий.