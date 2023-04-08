Железнодорожный путь от Курского вокзала до "Площади трех вокзалов" откроют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый железнодорожный путь от Курского вокзала до "Площади трех вокзалов" откроется до конца года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, которого цитирует "Интерфакс".

По его словам, реконструкция железнодорожной инфраструктуры на участке "Площадь трех вокзалов – Курская" ведется поэтапно. В настоящее время объект готов на 83%. Строители уже завершают реконструкцию платформы "Площадь трех вокзалов" и приступают к благоустройству прилегающей территории.

Бочкарев отметил, что реконструкция железных дорог позволит с большей частотой запустить поезда по маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). Он напомнил, что уже сегодня идет реконструкция следующего участка железных дорог – от "Курской" до "Карачарово".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!