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Общество

19:20

В Платовском сквере ко Дню Победы представят выставку редких фронтовых снимков

город общество

Фото: из личного архива Игоря Гребцова

Выставка редких фотографий Великой Отечественной Войны откроется в Платовском сквере ко Дню Победы. Основой экспозиции будут снимки из личных архивов ветеранов. Отмечается, что в настоящее время идет поиск и оцифровка военных фотографий. Кроме того, в работе участвуют волонтеры недавно созданного штаба тележурналиста Евгения Попова, который стал инициатором мероприятия.

"Рад, что мое предложение по сохранению памяти о Великой Отечественной войне нашло такую поддержку среди ветеранов", – отметил журналист.

Горожане смогут заглянуть в историю страны, а также представить ее прошлое и увидеть настоящую картину тех лет. Так, свои военные снимки для оцифровки предоставил участник войны Алексей Васильевич Невзоров. Он ушел на фронт в 17 лет и прошел всю войну. В феврале 1942 года Невзоров добровольцем вступил в ряды Красной армии, а также был зачислен в 90-й гвардейский минометный полк, сформировавшийся в Москве в районе Сокольников.

Ранее сообщалось, что в саду имени Баумана открылась фотовыставка "Все краски весны". В экспозиции представлены снимки участников ежегодного фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна", посвященного охране окружающей среды и воспитанию бережного отношения к природе.

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