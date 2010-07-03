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15:34

Парк Горького подготовил гастрономические сюрпризы для посетителей

город праздники

15:34

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Фото: Агентство "Москва"

Парк Горького подготовил для посетителей гастрономические сюрпризы на Масленичные гулянья. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В парке 9 и 10 марта пройдут народные гулянья в честь Масленицы. Гостей ждут спектакли, концерты, спортивные занятия, танцевальные флешмобы и творческие мастер-классы.

Основное внимание будет уделено угощениям. Свою продукцию представят 22 кафе, гости смогут попробовать 30 видов блинов и более 20 видов другой оригинальной выпечки.

У любителей испанской кухни появится возможность отведать горячую тортилью с самыми разными начинками, блинчики фийоа и кукурузу с сыром, приготовленную на гриле.

Гостям также предложат трдельники (сахарные сдобные трубочки из сладкого теста) с корицей, ванилью, кокосом и другими начинками, а также венгерскую разновидность трдельника – ванильный крутиш.

Те, кто не желает экспериментировать, смогут отведать традиционные русские блины с маслом, сметаной, вареньем, медом, сгущенным молоком и икрой.

Также посетителям предложат горячие напитки, в том числе малиново-имбирный чай, полезные напитки из шиповника, пряный сбитень и многие другие.

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город праздники

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