Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Для музея-заповедника "Царицыно" разработают новую концепцию развития. Об этом сообщила генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина.

"Основные задачи состоят в том, чтобы восстановить исторический облик Царицынского пейзажного парка, полностью сохранив его ландшафт, и объединить обе территории визуально и концептуально", – сказала она, передает портал мэра и правительства Москвы.

Планируется восстановить исторический облик усадьбы и при этом обновить инфраструктуру исторической части парка. По словам Фокиной, у Нижнего Царицынского пруда появится освещение. Также здесь проложат пешеходные и велосипедные дорожки, экотропу, обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Зимой организуют лыжню.

Разработчика проекта выберут в ходе электронного конкурса. Принять участие в торгах смогут представители малого и среднего бизнеса. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля, торги пройдут 19 февраля.

Осенью 2018 года Мосгорнаследие согласовало проект реставрации Оранжерейных прудов в музее-заповеднике "Царицыно". Дно водоемов планируют очистить от ила и грязи, а берега будут укреплять. Также в парке очистят ручей, впадающий в пруды, отремонтируют водосбросные и гидротехнические сооружения.

Планируется заменить насосы и управляющее оборудование, а обветшавшие открытые водоотводные лотки сменить на новые с чугунными решетками. Кроме того, в прибрежной зоне будут высажены растения, которые росли там 200–300 лет назад: желтые кубышки, тростник, рогоз и камыш. Отмечалось, что приступить к работам по благоустройству прудов планируется в 2019 году.

Летом 2018 года в "Царицыне" полностью обновили систему навигации, установив свыше 500 информационных табличек, указателей и карт. Также в парке появились стильные киоски и автоматы с кормом для животных.