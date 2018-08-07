В 2018 году новое жилье по программе реновации получат жители 40 пятиэтажек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках программы реновации жилья новые квартиры получит миллион москвичей, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время заседания президиума правительства Москвы, на котором по традиции накануне Дня строителя рассматривали итоги работы стройкомплекса столицы за семь месяцев 2018 года.

Он подчеркнул, что программа реновации предполагает формирование городской среды нового качества – как можно более гармоничной, привлекательной, открытой и комфортной. В программу включено 5,1 тысячи домов общей площадью 16,3 миллиона квадратных метров.

По словам Хуснуллина, по состоянию на 1 августа в столице ввели 33 новых дома, 12 из которых переданы под заселение. В строительстве находится еще 34 дома, а до конца года в городе начнут возводить 110 домов. Всего в этом году начнется заселение около 30 стартовых домов, что позволит начать переселение жителей порядка 40 сносимых пятиэтажек.

Также продолжается работа по оптимизации процедур, необходимых для строительства по программе реновации, в рамках которой сроки прохождения таких процедур сократились с 2,5 года до 1,6 года и их количество – с 91 до 71 процедуры.

Заммэра заявил, что главным итогом работы строительного комплекса Москвы в этом году является сохранение высоких темпов строительства жилья, иной недвижимости и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В качестве примера он привел стадионы "Лужники", "Спартак", парк "Зарядье", МЦК, введенные за последние годы и на отлично выдержавшие экзамен чемпионата мира по футболу.

Еще одним важным событием начала 2018 года стало формирование планов развития транспортного каркаса Москвы на период до 2023 года. Согласно этим планам, протяженность рельсового транспорта Московского региона в 2023 году составит порядка тысячи километров, в том числе 555 километров подземного метро и МЦК и 446 километров МЦД. С 2010 по 2023 годы в городе построят 1,3 тысячи километров новых дорог, включая ЦКАД, и четыре хордовые магистрали.

Хуснуллин рассказал, что продолжается масштабная программа развития транспортной системы Москвы. В частности, с начала года построено 16,7 километра линий, в том числе пять станций Большой кольцевой линии и три станции Люблинско-Дмитровской линии. Также завершены работы в депо "Лихоборы".

Всего, начиная с 2011 года, в Москве построили или реконструировали 121 километр новых линий и 64 станции Московского метрополитена и МЦК, а также семь электродепо.

Сегодня в активном режиме ведутся пуско-наладочные работы Солнцевской ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки". Завершается строительство первого участка Некрасовской линии от "Косино" до "Некрасовки" и продление Сокольнической линии от "Саларьево" до "Столбово". Создан задел, обеспечивающий строительство в 2018–2023 годах 135 километров линий, 58 станций и шесть депо метро. В результате реализации этих планов метро в шаговой доступности будут иметь 90% москвичей.

Хуснуллин рассказал и о развитии железнодорожного транспорта. Он уточнил, что определены основные контуры Московских центральных диаметров – 446 километров путей, 211 станций, до 17 маршрутов. В 2018 году завершился перенос платформы "Окружная" Савеловского направления МЖД для интеграции с одноименной станцией МЦК. Также продолжается работа по интеграции МЦК с Ярославским, Горьковским, Курским, Павелецким, Рижским направлениями МЖД и Октябрьской железной дорогой.

Что касается улично-дорожной сети, то за 2011–2018 годы с учетом планов до конца года построено 815 километров дорог, 227 искусственных сооружений и 215 внеуличных пешеходных переходов. Только с начала года в эксплуатацию ввели 53 километра дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов.

Среди ключевых объектов: эстакада через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке, новый Крылатский мост через Москву-реку, соединяющий улицы Крылатская и Нижние Мневники; эстакады через Смоленское направление МЖД и через улицу Крылатская; разворотный тоннель на Калужском шоссе вблизи поселка Газопровод. В 2019–2023 годы планируется построить 485 километров дорог и 100 искусственных сооружений.

Касаясь вопроса недвижимости, Хуснуллин сообщил, что с начала года в Москве построили 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе порядка 1,2 миллиона квадратных метра жилья. В целом за 2011–2018 годы в городе построили 61,7 квадратных метров недвижимости, из которых 23,7 миллиона – жилье. Это 13% от всего объема недвижимости Москвы. Решаются и проблемы обманутых дольщиков – с начала 2018 года решены проблемы 931 дольщика в восьми домах, а до конца года планируется решить проблемы еще по семи домам.

Социальная инфраструктура города с начала года пополнилась шестью зданиями школ и детских садов, шестью зданиями медицинских учреждений, девятью спортивными объектами и одним объектом культуры. Всего с 2011 года построено 516 социальных объектов, включая 304 здания школ и детских садов, 72 объекта здравоохранения, 98 спортивных объектов и 42 объекта культуры. В планах на 2018–2023 годы – возведение 230 школ и детских садов, 90 объектов здравоохранения, 100 спортивных объектов, 45 объектов культуры.

В этом году завершилось строительство уникального объекта культуры – Концертного зала "Зарядье" с двумя залами и двумя амфитеатрами общей вместимостью порядка четырех тысяч мест. Продолжается и развитие "Лужников". В ближайшие годы на территории спорткомлекса откроются Многофункциональный плавательный центр, Центр художественной гимнастики, универсальный спортивный зал "Дружба", ледовый дворец "Кристалл", а также теннисный клуб.

Для обеспечения связи между "Лужниками" и зелеными пространствами на другом берегу Москвы-реки откроют канатную дорогу. Ожидается, что после завершения всех работ по благоустройству территории "Лужники" будут посещать пять миллионов человек в год. Кроме того, в ближайших планах – ввод в эксплуатацию обновленного стадиона "Динамо".

Завершено строительство первой пилотной клиники Международного медицинского кластера в Сколково. Клиника готовится принять первых пациентов. Продолжается и активное развитие ТиНАО. Всего за 5,5 года в ТиНАО создано 106 тысяч рабочих мест, построено 13,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

Хуснуллин подчеркнул, что в ближайшие годы планируется сохранять темпы развития ТиНАО. В планах – строительство 90 школ и детских садов, 15 объектов здравоохранения, создание порядка 100 тысяч рабочих мест. Помимо строительства недвижимости, ведутся работы по улучшению транспортного обслуживания территорий ТиНАО.

В 2016 году введены две первые станции метро на территории ТиНАО – "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии. Всего за 5,5 года на территории ТиНАО построили 101 километров дорог, 19 мостов, тоннелей, эстакад. С начала 2018 года введено 19,8 километра дорог. Планируется открытие участка Калининско-Солнцевской линии метро "Раменки" – "Рассказовка" и завершение строительства участка Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Столбово".

С начала 2018 года по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации удалось обеспечить общее снижение стоимости строительства объектов на 87,14 миллиарда. рублей, что составляет 18% от заявленной сметной стоимости. Правительство Москвы продолжает и системную работу по снижению избыточных административных барьеров в строительстве и повышению инвестиционной привлекательности вложений в московскую недвижимость.

Ключевым направлением остается перевод государственных услуг в строительной сфере в электронный вид. Всего в электронном виде предоставляются 18 государственных услуг в сфере строительства, из них 16 – исключительно в электронном виде. По итогам семи месяцев года в Москве 94% от всех заявлений на получение госуслуг в строительной сфере было подано в электронном виде.

В электронном виде предоставляется комплексная услуга, в рамках которой застройщики получают две услуги по одной заявке: ввод объекта в эксплуатацию и постановку объекта на кадастровый учет. До конца года планируется завершить перевод в электронный вид и обеспечить предоставление через портал mos.ru 16 услуг шести ресурсоснабжающих организаций по выдаче технических условий, заключению договоров о подключении и выдаче актов об осуществлении подключения к сетям инженерно-технического обеспечения посредством подачи единой заявки.

Это позволит повысить прозрачность работы ресурсоснабжающих организаций для застройщиков, подавать единую заявку на подключение ко всем видам сетей, включить сетевые компании в систему электронного межведомственного обмена документами, сократив количество документов, подаваемых заявителем для получения услуг ресурсоснабжающих организаций, а также регламентировать услуги сетевых компаний.