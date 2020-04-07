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Город

14:28

Владельцы карт "Тройка" получат дополнительные бонусы при отказе от поездок

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пассажиры общественного транспорта столицы получат дополнительные бонусы при отказе от поездок. Для этого нужно быть владельцем карты "Тройка", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 30 марта горожане, отказывающиеся от поездок на общественном транспорте, смогут получить дополнительные жетоны для перехода на следующий уровень программы лояльности "Город".

Чтобы присоединиться к программе, требуется регистрация. Кроме того, нужно будет справиться с квестом в мобильном приложении.

В итоге участники квеста смогут накопить от 100 до 500 жетонов. До этого такое количество бонусов представлялось возможным получить только за несколько месяцев использования проездной карты.

Полученные баллы возможно использовать в магазинах, аптеках, ресторанах, химчистках и других местах.

"Тройка" действует в Московском метрополитене, МЦК, автобусах, электробусах и других видах транспорта столицы.

Ранее сообщалось, что в магазине поощрений проекта "Активный гражданин" запустили бесконтактную доставку.

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