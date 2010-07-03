Южный дублер Кутузовского проспекта снизит нагрузку на Мосфильмовскую улицу

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин
С вводом южного дублера Кутузовского проспекта нагрузка на Мичуринский проспект и улицу Мосфильмовская снизится на 5 и 11% соответственно. Сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
"Строительство южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до улицы Мосфильмовская улучшит транспортную доступность территорий районов ЗАО и перераспределит транспортные потоки", – цитирует Агентство "Москва" пресс-службу.
Ранее сообщалось, что участок южного дублера Кутузовского проспекта планируют ввести до конца 2019 года. Сейчас рабочие укладывают верхний слой дорожного покрытия, обустраивают тротуары и приводят в порядок прилегающие к дороге территории.
Протяженность эстакады основного хода через улицу Минскую составит более 360 метров, ширина – по три полосы в каждом направлении. В районе развязки с данной улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы построят подземные переходы.
Всего в составе первого участка южного дублера Кутузовского проспекта построят 5,7 километра дорог, включая основной ход от Мосфильмовской до Минской улицы длиной 2,3 километра, подъездные дороги и съезды длиной 2,1 километра, шесть эстакад, путепровод и два моста протяженностью 1,3 километра.
После окончания всех работ улучшится транспортная доступность ИЦ "Сколково", железнодорожной станции Матвеевская, будущего ТПУ "Аминьевское шоссе", метро "Минская", микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом.
Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2020 году
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