С 8 августа открывается продажа билетов на автобусы Москва – Элиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продажа билетов на автобусы из Москвы в столицу Калмыкии Элисту с автовокзала "Саларьево" откроется 8 августа, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобусы будут отправляться ежедневно в 19:00. Перевозчик – ООО "АльянсТур".

Стоимость проезда для взрослых составит 1 300 рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места – 650 рублей. Стоимость провоза багажа – 50 рублей.

С 7 августа РЖД возобновляют курсирование пассажирских поездов между РФ и Абхазией. Поезда будут отправляться ежедневно.