Колядки и чай в варежке. Рождественские гулянья пройдут в 24 парках Москвы

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

К Рождеству особые праздничные программы подготовили в 24 столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 7 января народные гулянья начнутся в 13:00 и завершатся в 19:00.

Праздновать Рождество в Парке Горького будут на катке "Фабрика счастливых людей". На центральной аллеи артисты прочитают всеми любимые сказки Пушкина: "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях" и "Сказку о золотом петушке".

Посетителей сада "Эрмитаж" ждет святочная интерактивная программа: фольклорный ансамбль исполнит народные песни и колядки. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению елочных игрушек из текстиля или изящных фигурок ангелов из бумаги. В ходе еще одного необычного мастер-класса гостям помогут выбрать травы и специи для чая, а затем упакуют ароматную смесь в красивую варежку.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Погулять на Святки можно будет и в музее-заповеднике "Коломенское". Там состоятся выступления фольклорного коллектива "Купцы" и гармониста-виртуоза Святослава Шершукова.

В парке Победы также соберутся фольклорные ансамбли. 7 января на аллее Защитников Москвы посетители не только послушают концерт, но и узнают, как сделать из подручных средств старорусские музыкальные инструменты: свирели, гусли, колокольчики и трещотки. А в Бабушкинском парке проведут мастер-классы по росписи имбирных пряников и созданию традиционной тряпичной куклы.

В зимние праздники в столице пройдет в общей сложности более 400 мероприятий, многие − в рамках программы фестиваля "Путешествие в Рождество". Праздничные площадки открыты по всему городу. Там проводят мастер-классы и лекции, концерты и спектакли. Фестиваль продлится до 13 января.