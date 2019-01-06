Колядки и чай в варежке. Рождественские гулянья пройдут в 24 парках Москвы

К Рождеству особые праздничные программы подготовили в 24 столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 7 января народные гулянья начнутся в 13:00 и завершатся в 19:00.
Праздновать Рождество в Парке Горького будут на катке "Фабрика счастливых людей". На центральной аллеи артисты прочитают всеми любимые сказки Пушкина: "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях" и "Сказку о золотом петушке".
Посетителей сада "Эрмитаж" ждет святочная интерактивная программа: фольклорный ансамбль исполнит народные песни и колядки. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению елочных игрушек из текстиля или изящных фигурок ангелов из бумаги. В ходе еще одного необычного мастер-класса гостям помогут выбрать травы и специи для чая, а затем упакуют ароматную смесь в красивую варежку.
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Погулять на Святки можно будет и в музее-заповеднике "Коломенское". Там состоятся выступления фольклорного коллектива "Купцы" и гармониста-виртуоза Святослава Шершукова.
В парке Победы также соберутся фольклорные ансамбли. 7 января на аллее Защитников Москвы посетители не только послушают концерт, но и узнают, как сделать из подручных средств старорусские музыкальные инструменты: свирели, гусли, колокольчики и трещотки. А в Бабушкинском парке проведут мастер-классы по росписи имбирных пряников и созданию традиционной тряпичной куклы.
В зимние праздники в столице пройдет в общей сложности более 400 мероприятий, многие − в рамках программы фестиваля "Путешествие в Рождество". Праздничные площадки открыты по всему городу. Там проводят мастер-классы и лекции, концерты и спектакли. Фестиваль продлится до 13 января.
Как прошли первые дни фестиваля "Путешествие в Рождество"
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