Экотропа на высоте деревьев открылась на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На ВДНХ появилась экотропа на уровне высоты деревьев. На ее создание ушло более семи месяцев, передает Агентство "Москва" сообщение главы департамента архитектуры и градостроительного развития ВДНХ Марии Новиковой.

"Мы открываем воздушную экотропу, на ее создание ушло более семи месяцев. Ее уникальность – это высота, которая достигает 6,5 метра, это единственная такая тропа в Москве. Она находится в дубовой роще. Тропа является объектом культурного наследия, частью Шереметьевской дубравы. Протяженность тропы составляет 474 метров. Нам хотелось показать посетителям не только, как можно гулять по территории внизу, но и посмотреть с нового ракурса на деревья", – сказала Новикова.

Экотропа находится в зоне Ландшафтного парка. Посетители могут подняться на уровень кроны деревьев по высотным мосткам.

Конструкции тропы представляют собой металлические витые опоры и пролеты с ограждениями. Новикова отметила, что была проведена санитарная вырубка аварийных сухостойных деревьев.

Экотропа – бесплатный аттракцион. Он открыт круглые сутки, здесь есть специальная подсветка. Тропа рассчитана на большую нагрузку, она способна выдержать много людей одновременно. Также на ней есть ограждения, которые позволяют находиться на территории безопасно.

