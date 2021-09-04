Андрей Бочкарев: BMX-велодром достроят в Дмитровском районе Москвы в этом году

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

BMX-велодром появится в Дмитровском районе до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящий момент строительство BMX-велодрома для спортивной школы олимпийского резерва "Нагорная" в Дмитровском районе находится в активной фазе. Строители приступили к монтажу металлоконструкций для последующей установки стартовой системы с воротами на восемь райдеров. Проект реализуется в очень сжатые сроки, основные строительные работы планируется завершить уже в конце текущего года", – заявил Бочкарев.

Заместитель Мэра также уточнил, что стартовая система – это основное технологическое оборудование велодрома, которое в этом случае будет полностью соответствовать стандартам Международного союза велосипедистов – USI (Union Cyclist International).

"В рамках проекта будет организована новая трасса для BMX-рейсинга длиной около 200 метров, с устройством трех виражей и четырех прямых участков с препятствиями, предназначенными для спортсменов разного уровня подготовки", – отметил заммэра столицы.

Руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в свою очередь подчеркнул, что на участке площадью 0,62 гектара также будет реконструирован административно-бытовой корпус со стартовой горой и установлен пост круглосуточной охраны. Вместе с тем проект предусматривает спортивное и парковое освещение, а также благоустройство территории.

"BМХ-велодром обеспечит спортивно-тренировочную деятельность и позволит проводить районные соревнования. Велодром рассчитан на 16 человек в смену занимающихся спортсменов (смена 2 часа). Режим эксплуатации здания административно-бытового корпуса предусмотрен круглогодичный за счет наличия компактного зала индивидуальных занятий", – рассказал Рафик Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в пойме реки Чермянки появится спортивно-развлекательное пространство для поклонников экстремальных видов спорта. Как уточняется, площадь скейт-парка составит 1,6 тысячи квадратных метров. Он расположится на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева.

