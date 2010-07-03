Московские парки приготовили мероприятия на осень

20:03
20:03
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Парки и зоны отдыха Москвы предлагают жителям столицы мероприятия на осень. Обширная программа будет состоять из уроков по спортивным единоборствам, мастер-классов, уроков танцев, лекций о здоровом образе жизни.
Занятия рассчитаны на людей всех возрастов и уровней физической подготовки.
Парк "Надежда" приглашает на консультацию-семинар психолога С. Андреевой "Любовь и нелюбовь". Мероприятие пройдет в пятницу с 16:00 до 18:00. Вечером Анетта Орлова прочитает лекцию "Как перестать стареть и начать красиво взрослеть. Возраст для счастья". В субботу пройдут занятия Stretch&Go, "Здоровая спина + пресс" и цигун "Молодость и здоровье позвоночника". В воскресенье состоится лекция "10 000 шагов к жизни" и функциональная тренировка от студии "Тянись".
Для жителей района "Отрадное" в парке в пятницу пройдет беседа с психологом А. Соловьевой на тему "Токсичные отношения". С 18:00 до 19:00 пройдет занятие по растяжке от школы танцев и спорта The Fox. В субботу спортклуб "Красная джонка" проведет тренировки по цигуну и вин чун кунг фу. В воскресенье Li Dance Studio приглашает на открытый урок "Здоровая гибкая спина и растяжка".
Парк Олимпийской деревни приглашает любителей единоборств на занятие по тайскому боксу от бойцовского клуба Rocky boxing club, оно состоится в пятницу с 15:00 до 16:00. С 16:00 до 18:00 психолог И. Соломахина прочитает лекцию "Любит – не любит: законы притяжения". В субботу пройдут занятие по пилатесу, современным танцам для детей и хип-хопу.
Парк "Гончаровский" подготовил занятие по восточным единоборствам с Сергеем Карповым и латиноамериканским танцам. В субботу фитнес-клуб Alex-Fitness научит всех желающих танцевать зумбу. Студия GoTango! проведет мастер-класс по аргентинскому танго. В воскресенье с 17:00 до 18:00 пройдет тренировка "Прокачай свое тело" от школы танцев Bamboo dance&fitness.
Москвичи смогут пройти обследование в 46 павильонах "Здоровая Москва" до 15 сентября. У павильонов работу продолжат площадки, где проводят мастер-классы и тренировки.
Площадки для занятий программы "Здоровая Москва" открыты в парках "Митино", "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", а также в Лианозовском и Гончаровском парках, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", парке Олимпийской деревни. Тренировки и лекции проходят в зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".
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