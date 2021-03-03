Москва онлайн покажет экскурсию по павильону "Союзмультпарк" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

5 марта Москва онлайн покажет своим зрителям экскурсию по мультимедийному центру "Союзмультпарк" на ВДНХ.

Павильон, посвященный героям известных отечественных мультфильмов, открылся совсем недавно в павильоне № 7 "Семена". Здание было построено во второй половине 1970-х годов по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова. Его реконструкция завершилась летом 2020 года.

Посетители центра "Союзмультпарк" смогут создавать своих мультгероев, участвовать в творческих мастер-классах и посещать аттракционы по мотивам мультфильмов "Вовка в Тридевятом царстве", "Тайна третьей планеты", "Винни-Пух", "Ну, погоди!" и других.

Смотрите прямую трансляцию 5 марта в 16:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.