Последняя в году акция "День без турникетов" пройдет в Москве 5–7 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регистрация на последний в нынешнем году День без турникетов открылась для всех желающих. Тематические мероприятия запланированы на период с 5 по 7 декабря. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Последняя акция года будет посвящена телевидению.

"Участники мероприятия увидят, что происходит за кадром: познакомятся с техническими особенностями работы телекомпаний и специальных студий, научатся киномастерству, узнают, как выходить в прямой эфир и создавать сюжеты", – уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Среди партнеров Дня без турникетов будут телеканал RT, киношкола "Прайд", игровой образовательный парк "Марс-Тефо", НИИ нормальной физиологии имени Анохина и конструкторское бюро Man and Technologies Lab.

Записаться на посещение мероприятий акции можно на официальном сайте Дня без турникетов.

В октябре гостями предприятий, дизайнерских компаний, ремесленных мастерских стали примерно 5 тысяч человек. Для посетителей организовали 30 площадок по всему городу.

