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19:51

В районе ВДНХ могут ограничить входы и выходы со станций метро из-за концерта

город транспорт метро парки общество

19:51

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станциях метро в районе ВДНХ могут ввести ограничения на вход и выход из-за концерта по случаю 80-летия Выставки, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Пассажиров попросили быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.

Также следует заранее приобретать билеты на обратную поездку в метро, чтобы сэкономить время в пути после окончания концерта.


1 августа на ВДНХ в 20:00 на главной сцене между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" состоится концерт в честь дня рождения Выставки.

На мероприятии выступят Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Лолита, Кристина Орбакайте, Валерия и другие артисты. Концерт будут транслировать на экраны на Центральной аллее ВДНХ.

В предстоящие выходные на ВДНХ помимо концертов пройдут шествия, гастрономический фестиваль и мастер-классы для детей и взрослых.

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город транспорт метро парки общество

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