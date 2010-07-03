В районе ВДНХ могут ограничить входы и выходы со станций метро из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станциях метро в районе ВДНХ могут ввести ограничения на вход и выход из-за концерта по случаю 80-летия Выставки, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Пассажиров попросили быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.

Также следует заранее приобретать билеты на обратную поездку в метро, чтобы сэкономить время в пути после окончания концерта.

По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к «ВЭБ-Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок. — Московское метро (@MetroOperativno) July 20, 2019



1 августа на ВДНХ в 20:00 на главной сцене между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" состоится концерт в честь дня рождения Выставки.

На мероприятии выступят Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Лолита, Кристина Орбакайте, Валерия и другие артисты. Концерт будут транслировать на экраны на Центральной аллее ВДНХ.

В предстоящие выходные на ВДНХ помимо концертов пройдут шествия, гастрономический фестиваль и мастер-классы для детей и взрослых.