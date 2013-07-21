Финальные заезды Чемпионата мира по Супербайку отменили из-за непогоды

Из-за непогоды не состоятся финальные заезды Чемпионата мира по Супербайку, который в эти выходные проходит под Волоколамском. Первый день не принес побед российским мотоциклистам - лучшими стали гонщики из Европы, а завершить второй день соревнований помешали дожди, сообщил телеканал "Москва 24".

Напомним, российский этап Чемпионата мира по Супербайку - это одно из главных событий в мире спорта, крупнейший чемпионат планеты по шоссейно-кольцевым мотогонкам, который входит в тройку самых знаковых соревнований наряду с Формулой-1.