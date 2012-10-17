В театре "СинематографЪ" сыграют радиопьесу на языке жестов

Актеры театра "СинематографЪ" удивят зрителей необычной постановкой. Речь идет об одной из самых мистических работ Фридриха Дюрренматта – радиоспектакле "Двойник". Главная интрига заключается в том, что глухие артисты будут играть без слов – на языке жестов.

"Это приближает к стилю Нового Европейского театра, переходящего на универсальный язык пластики", - отметили в "СинематографЪ" .



Зрителей ждет великолепная пластика актеров, а также музыка и компьютерная графика на белой стене. Действие происходит в сюрреалистических местах, порожденных фантазией. Необычный поворот сюжета в конце пьесы натолкнет присутствующих на определенные размышления.

Режиссером постановки стала Аида Хорошева, известная по спектаклям " Киномания–бенд" и "Человеческий голос".

Постановку можно увидеть 21 октября и 22 ноября в 19.00.