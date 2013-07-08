Форма поиска по сайту

08 июля 2013, 09:49

Общество

Число отравившихся мигрантов-строителей увеличилось до 108 человек

Количество отравившихся в столице мигрантов увеличилось до 108 человек. В московской полиции сообщили о госпитализации еще нескольких пострадавших.

Накануне в больницы попали 78 рабочих. В основном это граждане ближнего зарубежья. У всех пациентов диагностирована кишечная инфекция. По предварительным данным, мигранты отравились после обеда в столовой, расположенной на территории строительного объекта.

Вечером после того как люди вернулись в общежитие, расположенное в Бумажном проезде, они почувствовали недомогание.

По версии врачей, сейчас состояние пострадавших удовлетворительное.

гастарбайтеры мигранты отравления чп

