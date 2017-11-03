03 ноября 2017, 14:37Политика
Кадыров опроверг слухи, что у него уже есть iPhone X
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что у него уже есть iPhone X, поступивший в продажу 3 ноября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует", – написал Кадыров.
В России начались продажи очередной новинки от Apple – iPhone X. Спрос на эту модель оказался гораздо выше, чем на предыдущую: на этапе предзаказа смартфоны закончились в первый же день.
О первых покупателях iPhone нового поколения − в видеосюжете портала Москва 24.