Кадыров опроверг слухи, что у него уже есть iPhone X

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что у него уже есть iPhone X, поступивший в продажу 3 ноября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует", – написал Кадыров.

В России начались продажи очередной новинки от Apple – iPhone X. Спрос на эту модель оказался гораздо выше, чем на предыдущую: на этапе предзаказа смартфоны закончились в первый же день.

О первых покупателях iPhone нового поколения − в видеосюжете портала Москва 24.