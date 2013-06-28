КДК РФС сможет назначать доигровку прерванных матчей

Российский футбольный союз утвердил поправки в дисциплинарный регламент, согласно которым прерванные по вине третьих лиц матчи будут доигрывать или переигрывать.

Об этом сообщила президент "Локомотива" Ольга Смородская на официальном сайте этого футбольного клуба.

"Все поправки, которые подготовили рабочие группы, одобрены. Например, КДК теперь должен будет принимать решение о возможной доигровке, в случае остановки матча из-за вмешательства третьих лиц. Это очень хорошее изменение." - сказала она.

В прежней редакции дисциплинарного регламента Российского футбольного союза в случае остановки матча по вине болельщиков доигровка и переигровка встречи не предусматривались.