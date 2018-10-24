Министр труда заявил о беспрецедентном росте зарплат в России

Зарплаты в России растут беспрецедентными темпами как в реальном, так и в номинальном выражении, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время "правительственного часа" в Совфеде, передает РИА Новости.

Он отметил, что заработные платы россиян увеличились практически на 11 процентов.

Топилин связывает такие результаты с повышением минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Также, по словам министра, на рост доходов жителей России повлияло выполнение майских указов президента.

В июле Топилин заявлял, что реальные зарплаты в РФ за 3–4 месяца возросли на 10 процентов. Тогда же он отметил, что в стране уровень безработицы опустился ниже 4 процентов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!