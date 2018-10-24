24 октября 2018, 14:14Экономика
Министр труда заявил о беспрецедентном росте зарплат в России
Зарплаты в России растут беспрецедентными темпами как в реальном, так и в номинальном выражении, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время "правительственного часа" в Совфеде, передает РИА Новости.
Он отметил, что заработные платы россиян увеличились практически на 11 процентов.
Топилин связывает такие результаты с повышением минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Также, по словам министра, на рост доходов жителей России повлияло выполнение майских указов президента.
В июле Топилин заявлял, что реальные зарплаты в РФ за 3–4 месяца возросли на 10 процентов. Тогда же он отметил, что в стране уровень безработицы опустился ниже 4 процентов.
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