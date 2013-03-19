Фанаты "Торпедо" объявили бойкот домашним матчам клуба

Фанаты столичного футбольного клуба "Торпедо" заявили о намерении бойкотировать домашние матчи команды. Фанаты протестуют против решения руководства клуба пускать на "фанатские" сектора стадиона только обладателей регистрационных карт болельщика.

Поклонников клуба возмутили правила получения карт болельщика. Для получения такой карты необходимо предоставлять паспортные данные.

Фанаты опасаются, что администрация "Торпедо" будет использовать полученные данные при вынесении санкций болельщикам за акции протеста против руководства клуба, с которым у поклонников "Торпедо" давний конфликт.

"В текущей ситуации мы считаем кощунством спокойно продолжать поддержку при отсутствии элементарных прав болельщика, любых форм атрибутики, баннеров, флагов, барабанов, постоянными задержаниями и репрессиями представителей закона в отношении фанатов", - говорится в заявлении болельщиков, опубликованном в официальной группе фанатского объединения "Запад-5" в одной из социальных сетей.

При этом фанаты "Торпедо" отмечают, что будут поддерживать команду в гостевых матчах.