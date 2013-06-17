17 июня 2013, 12:27Происшествия
Посетители и работники ЦУМа эвакуированы из-за учений МЧС
Спасатели эвакуировали Центральный универсальный магазин (ЦУМ) из-за противопожарных учений.
Как рассказали M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, в здании, расположенном по адресу: Петровка, 2, проходит плановая эвакуация посетителей и сотрудников.
Последние масштабные учения спасатели проводили 23 апреля 2013 года. Тогда было эвакуировано главное здание МГУ, к тушению условных пожаров привлекались вертолеты.
