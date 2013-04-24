Около 2 тысяч человек остались без света в подмосковном Климовске

Восемь жилых домов с 2 тысячами жильцов и котельная остались без света в подмосковном Климовске.

"В 18.10 в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области" поступило сообщение об отключении электроснабжения по адресу: Московская область, г. Климовск, ул. Школьная, в/ч 34608", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

К месту происшествия была направлена оперативная группа Подольского гарнизона пожарной охраны и три ремонтно-восстановительные бригады.

На данный момент котельная и дома запитаны по резервной схеме.