МЖД меняет расписание электричек на Казанском направлении до 15 апреля

На Казанском направлении изменилось расписание семи электричек

МЖД из-за ремонта участка пути на Казанском направлении до 15 апреля меняет расписание поездов. Ремонтные работы внесли коррективы в движение семи электричек между Воскресенском и Егорьевском.

По рабочим дням электропоезда N 6379, N 6378 и по воскресеньям электропоезд N 6386 будут следовать по измененному маршруту через станцию Берендино.

Кроме того, по выходным дням поезда N6380 и N6449 и по будням №6463 и №6384 временно выводятся из графика движения.

На период изменений в расписании электричек будут действовать дополнительные маршруты общественного транспорта.