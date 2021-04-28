Эксперт рассказал о возможности создания в России аналога SWIFT

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Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников считает, что в ближайшие годы в мире будут развиваться аналоги платежной системы SWIFT. Об этом он рассказал в интервью RT.
Масленников отметил, что у российского Центрального банка есть собственная система быстрых платежей. Она действует внутри страны, а параллельно ее планируют распространить на пространстве Евразийского экономического союза.
"Собственно, на внутренние платежи и расчеты гипотетическое отключение от SWIFTа никоим образом не повлияет", – уточнил эксперт.
Он подчеркнул, что в случае отключения от SWIFT, в которой участвуют почти 11 тысяч банков, могут возникнуть задержки в платежах. Тем не менее альтернативы платежной системе существуют и будут развиваться в следующие годы.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российская система передачи финансовых сообщений пользуется популярностью. К тому же сейчас некоторые страны – например, Китай и Турция – переходят на расчеты в альтернативных или национальных валютах.
Россию могут отключить от банковской системы SWIFT
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