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Экономика

13:43

Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет

экономика

Фото: depositphotos/mars58

Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта. Об этом пишет РБК.

Под кредитным риском понимается уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов – CDS. Этот показатель отражает стоимость страховки от риска неуплаты государственных долгов на пять лет.

"По сути это признание участниками рынка сверхустойчивых фундаментальных макроэкономических показателей России: низкого уровня долга, профицита бюджета и счета текущих операций, снижения балансирующей бюджет цены на нефть, высоких золотовалютных резервов", – рассказала главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

Эксперты отмечают, что риск-премия могла снизиться благодаря тому, что инвесторы не ожидают ужесточения антироссийских санкций в ближайшее время. К примеру, на фоне ожидания санкций в 2018 году CDS был на уровне 170 пунктов. Евдокимова считает, что в обозримой перспективе инвесторы и экономисты видят возможность повышения кредитного рейтинга России.

Ранее Россия списала более 20 миллиардов долларов задолженности странам Африки. По словам советника президента РФ Дмитрия Пескова, так страна "расчистила" путь для работы российских компаний на южном континенте.

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