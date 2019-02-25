Трамп призвал ОПЕК не поддерживать рост цен на нефть

Дональд Трамп вновь раскритиковал ОПЕК за то, что эта организация, по его мнению, поддерживает мировые цены на нефть на слишком высоком уровне. По мнению президента США, дальнейшее подорожание негативно скажется на динамике мировой экономики.
"ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен – хрупко", – написал американский лидер в своем микроблоге Twitter.
Трамп неоднократно выступал с критикой ОПЕК и выражал недовольство ростом цен на нефть. В апреле прошлого года он заявил, что считает неприемлемым искусственное завышение цен со стороны нефтяного картеля. Тогда генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо ответил, что ОПЕК не преследует цель управлять ценой нефти.
Позицию Трампа оценил первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских. По его мнению, к заявлениям американского лидера нужно относиться как к мнению политика, заинтересованного только в своем государстве. Парламентарий отметил, что Трамп "занимается протекционизмом своих компаний". С этим, по словам депутата, нужно смириться. А вот действовать в нефтяном и газовом секторах стоит так, как выгодно России.
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