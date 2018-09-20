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В мире

20 сентября 2018, 17:05

Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть

за рубежом экономика

Фото: depositphotos/carloscastilla

Дональд Трамп потребовал Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

По словам Трампа, страны Ближнего Востока находятся под защитой Штатов, без которых они не смогут долгое время находиться в безопасности, однако эти государства продолжают добиваться повышения цен на нефть.

После этого сообщения стоимость нефти марки Brent перешла к снижению. По состоянию на 14:48 по московскому времени она уменьшилась на 0,3 процента – до 79,16 доллара за баррель, хотя до заявления Трампа дорожала на 0,4 процента. Марка WTI замедлила рост.

По данным Минэнерго США, к 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,3 миллиона баррелей, а прогнозы предполагали снижение на 1,3 миллиона баррелей. Добыча в Штатах за первую неделю сентября также сократилась на 100 тысяч баррелей. Запасы на терминале в Кушинге уменьшились на 1,2 миллиона баррелей.

Доклад американского ведомства стал первым из серии важнейших обзоров рынка, которые окажут влияние на стоимость "черного золота" в ближайшие дни. 12 сентября опубликуют доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). А 13 сентября выйдет доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

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