Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть

Дональд Трамп потребовал Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

По словам Трампа, страны Ближнего Востока находятся под защитой Штатов, без которых они не смогут долгое время находиться в безопасности, однако эти государства продолжают добиваться повышения цен на нефть.

После этого сообщения стоимость нефти марки Brent перешла к снижению. По состоянию на 14:48 по московскому времени она уменьшилась на 0,3 процента – до 79,16 доллара за баррель, хотя до заявления Трампа дорожала на 0,4 процента. Марка WTI замедлила рост.

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!