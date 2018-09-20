Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть

20 сентября 2018, 17:05
Фото: depositphotos/carloscastilla
Дональд Трамп потребовал Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
По словам Трампа, страны Ближнего Востока находятся под защитой Штатов, без которых они не смогут долгое время находиться в безопасности, однако эти государства продолжают добиваться повышения цен на нефть.
После этого сообщения стоимость нефти марки Brent перешла к снижению. По состоянию на 14:48 по московскому времени она уменьшилась на 0,3 процента – до 79,16 доллара за баррель, хотя до заявления Трампа дорожала на 0,4 процента. Марка WTI замедлила рост.
We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2018 г.
По данным Минэнерго США, к 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,3 миллиона баррелей, а прогнозы предполагали снижение на 1,3 миллиона баррелей. Добыча в Штатах за первую неделю сентября также сократилась на 100 тысяч баррелей. Запасы на терминале в Кушинге уменьшились на 1,2 миллиона баррелей.
Доклад американского ведомства стал первым из серии важнейших обзоров рынка, которые окажут влияние на стоимость "черного золота" в ближайшие дни. 12 сентября опубликуют доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). А 13 сентября выйдет доклад Международного энергетического агентства (МЭА).
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