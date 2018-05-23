Жители России одолжили государству около 93 млрд рублей в 2017 году

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Россияне приобрели облигации федерального займа (ОФЗ) почти на 93 миллиарда рублей в 2017 году. Это означает, что, по оценкам ЦБ, они одолжили государству в три раза больше, чем годом ранее, сообщает газета "Известия".
По словам экспертов, ОФЗ пользуются спросом у россиян потому, что ставки по гособлигациям выше, чем по вкладам, при меньших рисках. Свою роль играет и тот факт, что доход по ОФЗ не облагается НДФЛ. Старший инвестиционный консультант "БКС Брокер" Максим Ковязин объяснил рост вложений в ОФЗ стечением двух обстоятельств: финансовая грамотность населения постепенно растет, а ставки по банковским вкладам снижаются. В результате покупка ОФЗ выглядит все более привлекательно, отметил аналитик.
Он уточнил, что сейчас средняя доходность по рублевым вкладам равна 6,96% годовых, тогда как некоторые выпуски ОФЗ дают доходность около 8%.
В 2017 году Минфин представил ОФЗ для населения, или "народные" облигации, которые полностью гарантируются государством и по доходности превосходят банковские вклады. Спрос на ОФЗ в значительной степени стимулировали многочисленные случаи отзыва лицензий у банков в 2017 году, пояснил зампредседателя правления Локо-банка Андрей Люшин. По его словам, жители России также вкладывают деньги в корпоративные облигации, то есть в долговые бумаги компаний, хотя риски при таких инвестициях возрастают. Эксперт подчеркнул, что "народные" ОФЗ позволили перевести немалые средства с депозитов в инструменты фондового рынка, однако, доля физических лиц здесь по-прежнему очень мала – около 5%.
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