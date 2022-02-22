Банк ВТБ повысил ставки по ипотеке до 11,3%

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Банк ВТБ повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт.

"ВТБ вслед за другими игроками рынка с 22 февраля повышает ставки по ипотеке на 1 процентный пункт, до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья", – цитирует пресс-службу банка ТАСС.

Отмечается, что увеличивается процентная ставка и для рефинансирования жилищных кредитов других банков. Она составит 11,6%.

Между тем для заемщиков, получивших одобрение по ипотеке до 22 февраля, условия останутся прежними.

Ранее ставки по ипотечным кредитам на 1 процентный пункт повысил Сбербанк. Так, с 18 февраля ставка по ипотеке на вторичное жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Решение принято в связи с повышением Центробанком ключевой ставки.