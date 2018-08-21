Путин заверил Меркель в сохранении транзита газа через Украину

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Владимир Путин сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что транзит российского газа через Украину будет сохранен. Об этом передает РИА Новости.
"Владимир Путин рассказал, что транзит через Украину сохранят", – заявил Дмитрий Песков.
Помимо этого, пресс-секретарь главы государства отметил, что лидеры обсудили объемы потребления газа в Европе. Согласно прогнозам, они однозначно будут расти, но в какой степени – не известно.
"Тема прогнозов потребления газа на европейском континенте в настоящее время весьма противоречива, так как существуют различные концепции", – подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Владимир Путин перед встречей с Меркель, которая состоялась 18 августа, заявил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть "экономическим" во всех смыслах этого слова. Тему транзита топлива лидеры также обсудили во время переговоров.
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