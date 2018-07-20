Московский стартап спрогнозирует доходы торговых точек до их открытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские специалисты разработали алгоритм машинного обучения, позволяющий предсказать будущую выручку на торговых точках, которые еще не создали. Прогноз создается на основании геолокации торговой точки и определяет будущую выгоду с точностью до 95%. Об этом рассказал руководитель стартапа Александр Кирьянов, сообщает газета "Известия".

Финансирует стартап Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы.

Кирьянов отметил, что прогноз основывается на данных геолокации, специализации будущего магазина и данных (Big Data) о других торговых точках, которые работают рядом. Учтут и количество жильцов рядом, а также расстояние до торговой точки.

Ранее сообщалось, что с весны 2019 года Великобритания начнет выдавать специальные визы (Start-Up Visa) основателям стартапов в сфере высоких технологий. Документ заменит визу, которую могли получить только выпускники вузов. Ее будут выдавать также молодым основателям собственных компаний, и тем, кто играет значительную роль в поддержке кандидатов на получения такой визы.