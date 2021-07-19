Цена бензина Аи-92 вновь обновила исторический максимум

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По итогам торгов биржевой территориальный индекс автомобильного бензина марки "Регуляр-92" вырос до 56,29 тысячи рублей, тем самым обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Рекордные значения цены бензина Аи-92 дважды обновлялись на прошлой неделе, а после пошло снижение. При этом в ходе торгов в понедельник стоимость этой марки бензина вновь начала расти на 0,7% – до 56,29 тысячи рублей за тонну.
Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,2% – до 59,18 тысячи рублей за тонну. В то же время стоимость дизельного топлива уменьшилась на 0,2% – до 50,93 тысячи рублей за тонну.
Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 2,7% и составила 38,51 тысячи рублей за тонну после того, как трижды обновила рекорды за прошлую неделю.
Ранее вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун оценил возможность значительного падения цен на бензин в России. По словам специалиста, стоимость топлива завязана на курсе национальной валюты. Ее укрепление поспособствует удешевлению бензина.
Цена на бензин преодолела психологическую отметку
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