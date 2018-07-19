Товарооборот Москвы со странами‑партнерами за 5 месяцев превысил 75 млрд долларов

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что товарооборот между столицей и странами-партнерами увеличился более чем на 25 процентов за пять месяцев и превысил 75 миллиардов долларов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Более 60 процентов от общего товарооборота Москвы приходятся на долю стран-партнеров.

Объемы торговли с Китаем достигли более 20 миллиардов долларов с начала 2018 года, что на 6,2 миллиарда больше, чем за январь – май 2017 года.

Товарооборот столицы и Германии увеличился до 13,6 миллиарда долларов.



Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов отметил, что столичный бизнес активно "наращивает свое присутствие на традиционных рынках".

Ранее сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2018 года розничный торговый оборот столицы достиг 1,87 триллиона рублей.