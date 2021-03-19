Экономика РФ восстанавливается быстрее ожиданий – Набиуллина

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Экономика России восстанавливается быстрее ожиданий. В Банке России ждут ее дальнейшего роста, приводит РИА Новости заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

По ее словам, важную роль сыграет вакцинация.

"Экономика растет быстрее ожиданий, и этот рост приобретает более устойчивый характер. Это происходит благодаря восстановлению как внутреннего, так и внешнего спроса", – сказала Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что существенную роль также сыграет продолжение развития ряда льготных государственных программ.

К докризисному уровню экономика страны может вернуться уже в текущем году, добавила она.

"Мы ожидаем, что рост продолжится, и также ожидаем, что он вернется к докризисному уровню до конца этого года", – подчеркнула Набиуллина.

Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 4,5%. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране за три года.

