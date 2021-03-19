Экономика РФ восстанавливается быстрее ожиданий – Набиуллина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Экономика России восстанавливается быстрее ожиданий. В Банке России ждут ее дальнейшего роста, приводит РИА Новости заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
По ее словам, важную роль сыграет вакцинация.
"Экономика растет быстрее ожиданий, и этот рост приобретает более устойчивый характер. Это происходит благодаря восстановлению как внутреннего, так и внешнего спроса", – сказала Набиуллина.
Глава Банка России отметила, что существенную роль также сыграет продолжение развития ряда льготных государственных программ.
К докризисному уровню экономика страны может вернуться уже в текущем году, добавила она.
"Мы ожидаем, что рост продолжится, и также ожидаем, что он вернется к докризисному уровню до конца этого года", – подчеркнула Набиуллина.
Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 4,5%. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране за три года.
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 4,5%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: