Fitch признало устойчивость экономики России к санкциям США

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "ВВВ-". Об этом сказано в материалах агентства.

Таким образом, по словам экспертов, Fitch дало позитивный прогноз, показав тем самым, что российская экономика сумела преодолеть очередную волну экономических санкций со стороны США.

Экономика России "хорошо справилась с новым раундом санкций США, объявленных в апреле, несмотря на изначальное непостоянство", цитирует ТАСС выводы рейтингового агентства.

Кроме того, по прогнозам Fitch, в этом году рост ВВП России составит 1,8%, а в 2019 году замедлится до 1,5%.