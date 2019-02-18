Нефть Brent подорожала до 66,3 доллара за баррель

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Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник, 18 февраля, продолжает подъем, сообщает "Интерфакс".

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени увеличилась на 0,03 доллара, составив 66,28 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,25 процента – до 55,84 доллара за баррель.

По итогам торгов в пятницу контракты на Brent подорожали на 1,68 доллара – до 66,25 доллара за баррель, а WTI повысилась в цене на 1,18 доллара – до 55,59 доллара за баррель.

По мнению главного сырьевого аналитика Saxo Bank Оле Хансена, сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в начале года поддерживают нефтяное ралли, но риски рецессии недооценены, поэтому рост цен может смениться падением.

Эксперты Capital Economics придерживаются такого же мнения. Они считают, что ралли вряд ли сохранится до конца года, и ожидают падения цены Brent примерно до 50 долларов за баррель.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рубль на рынке валют в долгосрочной перспективе будет устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении. Министр отметил, что нынешний курс российской валюты "гораздо крепче, чем он был осенью".

Глава Минэкономразвития также отметил, что обвалов рубля не произойдет. Это связано с тем, что рубль будет "чувствовать себя устойчиво" при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель. Орешкин также дал несколько практических советов гражданам. В частности, по его мнению, "деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагаются их траты".