Депутат МГД Гусева: принятый бюджет гарантирует исполнение всех социальных обязательств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мосгордума приняла бюджет города Москвы на 2021 и плановый период 2022 – 2023 годов. В ходе рассмотрения документа депутаты и фракции внесли более 200 поправок, часть из которых приняли на пленарном заседании столичного парламента.
Глава Комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила Агентству "Москва", что поправки сделали основной финансовый документ Москвы, составленный с учетом приоритетов городской политики – социальной направленности и сохранения программ развития, еще более адаптированным к реалиям нынешнего дня.
"Бюджет столицы – это не сухие цифры и статьи доходов и расходов, это, по сути, важнейший инструмент социально-экономического развития столицы. За цифрами стоит реальная жизнь Москвы и москвичей. Наша задача состояла в том, чтобы принять действительно качественный и проработанный документ, который позволяет гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед москвичами, обеспечивает стабильность и поступательный рост экономики", – подчеркнула она.
В частности, "Единая Россия" представила пакет из 11 социальных поправок к проекту бюджета, всех их одобрили на пленарном заседании Мосгордумы. На оздоровление и детский отдых дополнительно выделили 500 миллионов рублей, на поддержку безработных граждан – 1,2 миллиарда рублей, департаменту труда и социальной защиты населения для предоставления инвалидам технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий дополнительно выделили 750 миллионов рублей.
Дополнительно ассигновано по 500 миллионов на стимулирование инновационных организаций и на поддержку креативных индустрий. Еще 5 миллиардов рублей бюджет 2021 года направляет на капитальный ремонт поликлиник. На 1,2 миллиарда увеличится финансирование высокотехнологичной медицинской помощи по таким видам, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология, ортопедия.
"Наша поправка продляет действие проекта "Искусство детям" в 2021 году, на это дополнительно выделено 2,5 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на ремонт и закупку оборудования для музыкальных школ и школ искусств. Бюджет выделил дополнительно 1 миллиард на реконструкцию, ремонт и оснащение театров", – добавила Гусева.
По ее словам, это позволит привести в порядок целый ряд зданий в разных районах Москвы, обеспечить комфорт и безопасность зрителей и артистов. К расходам бюджета добавлены 500 миллионов рублей на капитальный ремонт библиотек в различных округах.
Также будет решена проблема обманутых дольщиков: чтобы до 2023 года полностью завершить строительство проблемных объектов, депутаты настояли на дополнительных ассигнованиях в размере 4 миллиардов 980 миллионов рублей, добавила глава комиссии МГД по экономической и социальной политике.
Она заметила, что достичь идеальной сбалансированности бюджета в этом году было непростой задачей, над которой напряженно работали как авторы проекта, так и депутаты, и общественники. В предварительных консультациях по проекту бюджета, а затем в работе над поправками "Единая Россия" задействовала и разветвленную партийную структуру во всех округах и районах, и многочисленных экспертов.
Накануне на внеочередном заседании Мосгордумой был утвержден столичный бюджет на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов с учетом поправок, одобренных редактором.
Как подчеркнула руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова, поправки нацелены прежде всего на увеличение расходов социальной направленности.
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