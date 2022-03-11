Москва онлайн покажет работу McDonald's перед временной приостановкой деятельности в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

13 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за работой McDonald's на Большой Бронной улице перед временной приостановкой деятельности в РФ. Именно здесь 31 января 1990 года открылся первый в стране ресторан знаменитой сети.

С 14 марта McDonald's планирует временно остановить работу ресторанов на территории России. В компании отметили, что работу приостановят из-за операционных, технических и логистических сложностей, но рестораны могут открыться вновь через полтора месяца.

Смотрите прямую трансляцию 13 марта в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.