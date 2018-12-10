Форма поиска по сайту

Росстат посчитал стоимость "Оливье" в регионах

Росстат посчитал, сколько будет стоить салат "Оливье" в российских регионах на Новый год. Результаты исследования опубликовал телеканал "Звезда".

Стоимость рассчитывалась из цены продуктов для салата по данным официальной статистики. В состав салата Росстат включил 400 граммов консервированных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, полкилограмма картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза и 100 граммов репчатого лука.

По данным ведомства, дороже всех "Оливье" обойдется жителям Чукотки (517 рублей), Камчатки (487) и ненецкого автономного округа (475). Москва заняла в рейтинге седьмое место (412).

Самый дешевый "Оливье" выставят на столы жители Кабардино-Балкарии (248), Белгородской области (239) и Мордовии (237).

Ранее эксперты отметили подорожание продуктов, товаров и услуг в преддверии Нового года. Так, шарик мороженого в ГУМе подорожал в два раза до ста рублей, а смотровая площадка в Детском мире перестала быть бесплатной.

