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Москва 24

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Экономика

9 августа, 13:09

Официальный курс евро вырос до 76,86 рубля

экономика деньги

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Официальный курс евро на 10 августа вырос на 3 рубля 0,39 копейки – до 76,825 рубля, сообщает Банк России.

Курс доллара – на уровне 66,2856 рубля, что на 2 рубля 69,06 копейки выше предыдущего показателя.

Ранее курс доллара впервые с ноября 2016 года превысил отметку в 66 рублей. Курс евро, в свою очередь, подскочил на 1,15 рубля, превысив отметку 77 рублей впервые с 16 апреля этого года.

Фото: портал Москва 24 (картинка кликабельна)

По мнению экспертов, рубль снижается на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях. В частности, авторы готовящегося в США законопроекта, предлагают "отыскать активы Владимира Путина и признать Москву "спонсором терроризма".

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