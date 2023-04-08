Глава МВФ Георгиева предупредила об уязвимости мировой экономики

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Мировая экономическая система находится в уязвимой ситуации из-за попыток мировых центробанков бороться с инфляцией, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, это приведет к ряду последствий, среди которых финансовая нестабильность и замедление экономического роста. При этом эксперт отметила, что повторение второго финансового кризиса 2008 года миру не грозит.

"Сейчас финансовая система, как банковская, так и небанковская, стала намного чище, но это не значит, что уязвимости не существует. На самом деле мы говорили в течение последнего года: "Не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они так долго были низкими, и не было бы уязвимостей, что-то должно сделать "бум", – цитирует Георгиеву РИА Новости.

Ранее обозреватель Фарид Закария заявил, что США столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар перестанет доминировать на международном рынке. Причиной ослабления доллара, по мнению обозревателя, является курс России и Китая на ускорение усилий по диверсификации и уходу от американской валюты на фоне конфликта на Украине.

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