Добыча на "Сахалине–1" остановлена под надуманным предлогом – глава Минэнерго РФ

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Минэнерго РФ рассчитывает на оперативное восстановление добычи на проекте "Сахалин-1", заявил в интервью ТАСС глава министерства Николай Шульгинов.

"По "Сахалину–1" история уже сложнее, так как добыча остановлена, с нашей точки зрения, под надуманным предлогом. Сейчас мы ожидаем решения", – сказал министр.

Он добавил, что приняты все необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения его работы. Создан оператор – "Сахалинская энергия", и некоторые компании будут в нем участвовать.

Указ, согласно которому оператор нефтегазового проекта Sakhalin Energy должен быть сменен на новое юрлицо, был подписан Владимиром Путиным 30 июня. 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин – 2" с регистрацией в Южно-Сахалинске.