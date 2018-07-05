ГД одобрила завершение налогового маневра в нефтяной отрасли

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Госдума приняла в первом чтении пакет законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Это позволит бюджету получить дополнительные средства, пояснили в нижней палате парламента.

Выступая перед депутатами, замминистра финансов Илья Трунин, рассказал, что госбюджет недополучает около 1,1 триллиона рублей в год из-за излишнего субсидирования нефтепереработки при цене нефти в 40 долларов за баррель. Он пояснил, что более 50 миллионов тонн нефти – при общем объеме переработки в 280 миллионов тонн – не поступают на внутренний рынок, но при этом пользуются субсидированием. "Мы считаем, что государство выделять такие субсидии не должно", – цитирует замминистра ТАСС.

По словам Трунина, "завершение налогового маневра позволит мобилизовать на ближайший шестилетний период в федеральный бюджет базовый доход порядка 1,1 триллиона рублей". Он также подчеркнул, что такие меры повысят эффективность нефтепереработки, не повлияв при этом на стоимость бензина и дизеля на внутреннем рынке.

Уже несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Одним из ее главных направлений стало завершение налогового маневра, который планируют проводить в течение шести лет – с 1 января 2019 года. Налоговый маневр предусматривает постепенное снижение экспортной пошлины с 30% до 0% от цены нефти, а также снижение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты при повышении налога на нефтедобычу.

Пакет законов также вводит надбавку к отрицательному акцизу. Ее будут применять, если цена на нефть превысит определенный уровень. Так правительство собирается компенсировать нефтепереработчикам выпадающие доходы, чтобы у них не было повода повышать оптовую цену на топливо.

Ранее Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо до 2019 года. Кроме того, нижняя палата парламента одобрила введение налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли.